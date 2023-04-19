СМИ: Минэнерго США уведомило Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС
Американское Министерство энергетики предупредило Росатом о том, что на Запорожской атомной электростанции присутствуют американские технологии и техническая информация, и это подлежит контролю со стороны США, сообщает CNN.
По данным американского ведомства, неавторизованный доступ к технологиям, которые подлежат контролю, является нарушением законодательства США. В Минэнерго не ответили, был ли получен ли ответ от российской госкорпорации.
Ранее стало известно, что украинские военные в октябре прошлого года предприняли неудачную попытку захвата Запорожской атомной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru