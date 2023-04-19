СМИ: Минэнерго США уведомило Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС

По данным американского ведомства, неавторизованный доступ к технологиям, которые подлежат контролю, является нарушением законодательства США. В Минэнерго не ответили, был ли получен ли ответ от российской госкорпорации.

Ранее стало известно, что украинские военные в октябре прошлого года предприняли неудачную попытку захвата Запорожской атомной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

