СМИ: Минэнерго США уведомило Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС

Американское Министерство энергетики предупредило Росатом о том, что на Запорожской атомной электростанции присутствуют американские технологии и техническая информация, и это подлежит контролю со стороны США, сообщает CNN.

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По данным американского ведомства, неавторизованный доступ к технологиям, которые подлежат контролю, является нарушением законодательства США. В Минэнерго не ответили, был ли получен ли ответ от российской госкорпорации.

Ранее стало известно, что украинские военные в октябре прошлого года предприняли неудачную попытку захвата Запорожской атомной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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