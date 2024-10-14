В Республике Алтай ввели выплату за сообщение о пьяном водителе

Единовременную выплату за информацию о нетрезвых водителях ввели в Республике Алтай. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Депутат Хамзаев: Вождение в пьяном виде следует приравнять к терроризму

Руководитель республики уточнил, что размер выплаты составит 5 тысяч рублей.

«Это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число "пьяных" ДТП», — подчеркнул Турчак.

Ранее в Челябинской области ввели выплату к школе для многодетных семей в размере 10 тысяч рублей, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыРеспублика Алтай.Андрей Турчак

Горячие новости

Все новости

партнеры