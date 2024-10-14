В Республике Алтай ввели выплату за сообщение о пьяном водителе
14 октября 202410:07
Единовременную выплату за информацию о нетрезвых водителях ввели в Республике Алтай. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
Руководитель республики уточнил, что размер выплаты составит 5 тысяч рублей.
«Это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число "пьяных" ДТП», — подчеркнул Турчак.
Ранее в Челябинской области ввели выплату к школе для многодетных семей в размере 10 тысяч рублей, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru