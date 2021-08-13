В РАН заявили о техногенном характере землетрясения в Кузбассе
Землетрясение, произошедшее в Кемеровской области, имеет техногенную природу. Об этом заявил директор Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Александр Федорович в беседе с ТАСС.
Как отметил специалист, землетрясение магнитудой 5,4 — довольно сильное для Кузбасса. По словам Федоровича, подземные толчки могли быть связаны с быстрой добычей угля.
«Осадочный бассейн реагирует, когда добывают уголь, напряжение меняется, так что это может быть реакция на работы по добыче угля», — подчеркнул эксперт.
Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 5,4 в Прокопьевском районе Кемеровской области, напоминает RT. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, его эпицентр находился рядом с селом Большая Талда. Данных о жертвах и разрушениях не поступало, работа предприятий не останавливалась.
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