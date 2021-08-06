В Приморском крае ликвидировали все лесные пожары
В Приморье в Тернейском лесничестве и Сихотэ-Алинском заповеднике ликвидировали все лесные пожары, которые действовали на площади более 4 тысяч га.
«На данный момент лесных пожаров в крае нет», — цитирует RT пресс-службу краевого правительства.
Кроме того, в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и ликвидацией природных пожаров в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе отменили режим ЧС.
Отмечается, что бороться с огнем помогала погода – во многих районах прошли дожди.
А ранее Владимир Путин назвал причину лесных пожаров и наводнений в ряде регионов России. В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил, что они являются результатом изменения климата.
«Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза происходит быстрее, чем в глобальном измерении», — подчеркнул глава государства.
Кроме того, глава государства анонсировал отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками, которое состоится 6 августа. Также в пятницу Путин лично посетит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, сообщает Ura.ru.
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