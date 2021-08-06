В Приморском крае ликвидировали все лесные пожары

В Приморье в Тернейском лесничестве и Сихотэ-Алинском заповеднике ликвидировали все лесные пожары, которые действовали на площади более 4 тысяч га.

«На данный момент лесных пожаров в крае нет», — цитирует RT пресс-службу краевого правительства.

Кроме того, в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и ликвидацией природных пожаров в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе отменили режим ЧС.

Отмечается, что бороться с огнем помогала погода – во многих районах прошли дожди.

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А ранее Владимир Путин назвал причину лесных пожаров и наводнений в ряде регионов России. В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил, что они являются результатом изменения климата.

«Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза происходит быстрее, чем в глобальном измерении», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, глава государства анонсировал отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками, которое состоится 6 августа. Также в пятницу Путин лично посетит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, сообщает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Приморский КрайЛесные Пожары
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