В Приморском крае ликвидировали все лесные пожары

В Приморье в Тернейском лесничестве и Сихотэ-Алинском заповеднике ликвидировали все лесные пожары, которые действовали на площади более 4 тысяч га.

«На данный момент лесных пожаров в крае нет», — цитирует RT пресс-службу краевого правительства.

Кроме того, в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и ликвидацией природных пожаров в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе отменили режим ЧС.

Отмечается, что бороться с огнем помогала погода – во многих районах прошли дожди.