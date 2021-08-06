В Греции ликвидируют сильный лесной пожар в 30 км от Афин

Греческие пожарные тушат лесной пожар у подножия горы Парнита в 30 км к северу от Афин. Такую информацию передает местный телеканал ERT1.

Жителей пяти населенных пунктов эвакуировали. Огненный фронт постоянно растет, огонь пересек общенациональную трассу Афины-Салоники, власти перекрыли дорогу в районе ЧП. По имеющимся данным, пожар распространяется по обе стороны от магистрали.

Руководство региона приказало начать эвакуацию жителей еще трех поселений. Данных о жертвах пожара нет, пострадали семеро человек. Среди них два пожарных-добровольца, они подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные получили легкие ожоги.

Причиной возгорания стала аномальная жара, воздух в некоторых районах страны прогрелся до 47 градусов. Ежедневно возникают новые лесные пожары, стихия бушует на острове Эвбея и полуострове Пелопоннес.

