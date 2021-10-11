В Приморье введут обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для ряда категорий работников вводится в Приморском крае. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Сделать прививку необходимо занятым в сферах услуг, образования, ЖКХ, здравоохранения, культуры, сервиса, питания, отмечает телеканал «360». Кроме того, вакцинация обязательна для работников гостиниц, экскурсионно-выставочных организаций, предприятий бытовых услуг, государственных и муниципальных служащих.
Привиться должны 80% от общего числа сотрудников организации, первый компонент вакцины от COVID-19 необходимо получить до 15 ноября, второй — до 15 декабря, пишут Известия.
Как отметила главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская, все непривитые работники определенных Роспотребнадзором сфер должны быть отстранены от работы, либо перейти на дистанционный режим с 11 ноября.
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