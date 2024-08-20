В Приморье частично обрушился еще один мост

Мост частично обрушился в селе Невское в Приморском крае, где накануне прошли сильные ливни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«На подъезде к Невскому действительно провалился мост под давлением большегруза, вес которого не соответствовал выставленным ограничениям», — заявили власти.

Отмечается, что проезд к населенному пункту осуществляется с двух сторон, село не отрезано.

Ранее в Чугуевском округе Приморья автомобильный мост через реку Соколовка частично обрушился из-за обильных осадков, движение на переправе закрыли.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:мостОбрушениеПриморский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры