В Приморье частично обрушился еще один мост
Мост частично обрушился в селе Невское в Приморском крае, где накануне прошли сильные ливни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
«На подъезде к Невскому действительно провалился мост под давлением большегруза, вес которого не соответствовал выставленным ограничениям», — заявили власти.
Отмечается, что проезд к населенному пункту осуществляется с двух сторон, село не отрезано.
Ранее в Чугуевском округе Приморья автомобильный мост через реку Соколовка частично обрушился из-за обильных осадков, движение на переправе закрыли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru