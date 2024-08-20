В Приморье частично обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост в Чугуевском округе Приморского края частично обрушился из-за обильных осадков. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные администрации муниципалитета.

«Произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка (перед аэродромом) на автомобильной дороге Осиновка-Рудная Пристань-Соколовка», — отметили власти.

Движение по мосту закрыли, возможен объезд по пути Новомихайловка-Чугуевка- Лазо.

В Сети появились фото с места ЧП, на них заметно, что полностью обрушилась полоса двухполосного моста.

Ранее в Курганской области во время паводка обрушился мост через реку Горькореченская в районе деревни Редуть, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Виталий Аньков/РИА «Новости»
ТЕГИ:мостОбрушениеПриморский Край

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