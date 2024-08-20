В Приморье частично обрушился автомобильный мост
Автомобильный мост в Чугуевском округе Приморского края частично обрушился из-за обильных осадков. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные администрации муниципалитета.
«Произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка (перед аэродромом) на автомобильной дороге Осиновка-Рудная Пристань-Соколовка», — отметили власти.
Движение по мосту закрыли, возможен объезд по пути Новомихайловка-Чугуевка- Лазо.
В Сети появились фото с места ЧП, на них заметно, что полностью обрушилась полоса двухполосного моста.
Ранее в Курганской области во время паводка обрушился мост через реку Горькореченская в районе деревни Редуть, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первая ракетка мира Синнер выиграл «Мастерс» в Цинциннати
- В Приморье частично обрушился автомобильный мост
- Евросоюз в июне нарастил поставки виски в Россию до максимума с марта 2023 года
- Илон Маск заявил, что «готов служить» в кабинете Трампа
- СМИ: Председатель банка Morgan Stanley пропал при крушении яхты в Италии
- Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель
- МИД: ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии
- В свет выйдет книга Сергея Капкова «Легенды студии «Союзмультфильм»
- Опрос: Россияне назвали достойной зарплату в 100‑200 тысяч рублей
- Байден назвал Трампа «лузером», который лжет о проблемах США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru