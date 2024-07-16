В прифронтовой зоне Херсонской области запретили продажу алкоголя

Губернатор подписал указ о запрете, который распространяется на 15-километровую зону и касается всех магазинов и предприятий общепита.

«За его нарушение предусмотрена административная ответственность», — подчеркнул Сальдо.

При этом в регионе разрешена продажа слабоалкогольных напитков, пишет RT.

