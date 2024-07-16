В прифронтовой зоне Херсонской области запретили продажу алкоголя
16 июля 202412:30
Розничную продажу алкоголя, а также продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания временно запретили в прифронтовой зоне Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram.
Губернатор подписал указ о запрете, который распространяется на 15-километровую зону и касается всех магазинов и предприятий общепита.
«За его нарушение предусмотрена административная ответственность», — подчеркнул Сальдо.
При этом в регионе разрешена продажа слабоалкогольных напитков, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru