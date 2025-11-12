В Приангарье поддержали закон о запрете склонения к абортам
Законодательное собрание Иркутской области в первом чтении приняло законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Об этом сообщает ТАСС.
Документ запрещает склонение женщины к аборту - принуждение путем угроз, уговоров, предложений, подкупа, обмана. Депутаты поддержали проект в первом чтении и приняли решение продолжить работу над ним с учетом предложений и замечаний.
Как отметил председатель регионального парламента Александр Ведерников, поправки следует внести не позднее 1 декабря. Спикер заксобрания призвал окончательно принять закон до конца года.
Ранее в Кемеровской области ввели запрет на склонение женщин к абортам, соответствующий закон вступит в силу с 1 января следующего года, пишет 360.ru.
