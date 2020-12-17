В правительстве Подмосковья рассказали о развитии социальной сферы в период пандемии
Социальная сфера в Подмосковье продолжила развитие, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом рассказала первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова.
Как сообщила зампред, по поручению главы региона Андрея Воробьёва мероприятия в случае необходимости переводились в онлайн, отмечает «Радио 1». Так, в онлайн-формате прошло более 15 тысяч концертов и спектаклей, которые увидели 5 млн зрителей. Виртуальные экскурсии в музеях региона посетили 4,6 млн человек за три месяца.
Ольга Забралова отметила, что музеи и музейные парки Подмосковья вновь открылись для посетителей с 14 декабря.
Кроме того, зампред рассказала о достижениях области в сфере образования. В текущем году 5 вузов и 13 колледжей Подмосковья вошли в сотню лучших учебных заведений России. По итогам учебного года на 40% выросло количество учащихся, получивших 100 баллов на экзаменах. Также в регионе впервые прошли поступления в колледжи в онлайн-режиме.
«По данным международного исследования PISA, поднялись с 26 на 19 место. В планах — войти в десятку лучших», — добавила Забралова.
Как сообщила зампред, Подмосковье в 2021 году станет одним из пилотных регионов по внедрению цифровой образовательной среды. Школы получат новую аппаратуру, которая позволит разнообразить привычные уроки: в 350 учебных заведений поступят ноутбуки, планшеты, проекторы, интерактивные доски.
При этом, по словам Забраловой, ежегодно в Московской области открывают более 30 новых школ для очного обучения детей в современных и комфортных условиях.
Также зампред рассказала о реализации нацпроекта «Культура» в Московской области. Так, в регионе открывают модульные библиотеки, оснащённые современным мультимедийным оборудованием. В Подмосковье также запущена программа «Библиотека – современное культурное пространство», в рамках которой на базе библиотек организуют кружки и мастер-классы.
Кроме того, проект «Активное долголетие», рассчитанный на людей старшего возраста, перешёл в онлайн. Занятия перешли на такие платформы как «Одноклассники» и YouTube. В этом году в проекте приняли участие более 120 тысяч подмосковных жителей старшего поколения, и «Активное долголетие» продолжит работу в следующем году.
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