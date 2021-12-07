В правительстве Оренбуржья опровергли отставку губернатора области Паслера

Правительство Оренбургской области назвало ложной информацию об отставке главы региона Дениса Паслера. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Оренбургской области

«У губернатора расписан график работы. Сегодня день рождения нашей области, вручение наград и заседание правительства», — подчеркнули в областном правительстве.

Ранее РБК сообщило, что ведутся активные консультации с администрацией президента о возможной отставке Паслера. Как отмечали источники издания, инициатива об уходе губернатора — его собственная, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Михаил Климентьев//РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеОтставка ГубернатораОренбургская Область
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