В правительстве Оренбуржья опровергли отставку губернатора области Паслера
Правительство Оренбургской области назвало ложной информацию об отставке главы региона Дениса Паслера. Об этом сообщает РИА Новости.
«У губернатора расписан график работы. Сегодня день рождения нашей области, вручение наград и заседание правительства», — подчеркнули в областном правительстве.
Ранее РБК сообщило, что ведутся активные консультации с администрацией президента о возможной отставке Паслера. Как отмечали источники издания, инициатива об уходе губернатора — его собственная, пишет Ura.ru.
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