СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может покинуть должность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, вероятность ухода главы регииона очень высока, активно идут соответствующие консультации с администрацией президента. Как отмечают источники, инициатор отставки — сам Паслер, у вышестоящего руководства нет претензий к его работе на посту губернатора. С чем связана инициатива чиновника, не уточняется.
Собеседники РБК также не уточняют, когда именно Паслер покинет должность. Вместе с тем источник, близкий к администрации президента, заявил, что до конца года не планируется отставок глав регионов. При этом воможны лишь «экстренные» отставки, если какой либо губернатор окажется в требующей принятия кадровых решений негативной ситуации.
Денис Паслер был назначен врио главы Оренбургской области в марте 2019 года. В сентябре того же года Паслера избрали губернатором, в первом туре чиновник набрал 65,9% голосов.
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