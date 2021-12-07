СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может покинуть должность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По словам собеседников агентства, вероятность ухода главы регииона очень высока, активно идут соответствующие консультации с администрацией президента. Как отмечают источники, инициатор отставки — сам Паслер, у вышестоящего руководства нет претензий к его работе на посту губернатора. С чем связана инициатива чиновника, не уточняется.

Собеседники РБК также не уточняют, когда именно Паслер покинет должность. Вместе с тем источник, близкий к администрации президента, заявил, что до конца года не планируется отставок глав регионов. При этом воможны лишь «экстренные» отставки, если какой либо губернатор окажется в требующей принятия кадровых решений негативной ситуации.

Денис Паслер был назначен врио главы Оренбургской области в марте 2019 года. В сентябре того же года Паслера избрали губернатором, в первом туре чиновник набрал 65,9% голосов.

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ФОТО: Михаил Климентьев//РИА Новости
ТЕГИ:Отставка ГубернатораОренбургская Область
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