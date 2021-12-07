СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Оренбургской области

По словам собеседников агентства, вероятность ухода главы регииона очень высока, активно идут соответствующие консультации с администрацией президента. Как отмечают источники, инициатор отставки — сам Паслер, у вышестоящего руководства нет претензий к его работе на посту губернатора. С чем связана инициатива чиновника, не уточняется.

Собеседники РБК также не уточняют, когда именно Паслер покинет должность. Вместе с тем источник, близкий к администрации президента, заявил, что до конца года не планируется отставок глав регионов. При этом воможны лишь «экстренные» отставки, если какой либо губернатор окажется в требующей принятия кадровых решений негативной ситуации.

Денис Паслер был назначен врио главы Оренбургской области в марте 2019 года. В сентябре того же года Паслера избрали губернатором, в первом туре чиновник набрал 65,9% голосов.

