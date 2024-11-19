В поселке на Кубани нашли бомбу времен ВОВ и ввели режим ЧС

Ранее стало известно, что в Темрюкском районе нашли снаряд времен ВОВ, 1,8 тысячи жителей эвакуируют, занятия в детских садах и школах поселка Ильич отменены.

«Приняты следующие решения: ввести режим ЧС на территории поселка Ильич Запорожского сельского поселения. Организовать подворовой обход жителей с целью информирования о необходимости эвакуации. Организовать оцепление территории», — написал чиновник в Telegram-канале.

Кроме того, в населенном пункте организуют дежурство скорой помощи и пожарной службы.

