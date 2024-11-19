В поселке на Кубани нашли бомбу времен ВОВ и ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Ильич в Темрюкском районе Краснодарского края после обнаружения бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков.
Ранее стало известно, что в Темрюкском районе нашли снаряд времен ВОВ, 1,8 тысячи жителей эвакуируют, занятия в детских садах и школах поселка Ильич отменены.
«Приняты следующие решения: ввести режим ЧС на территории поселка Ильич Запорожского сельского поселения. Организовать подворовой обход жителей с целью информирования о необходимости эвакуации. Организовать оцепление территории», — написал чиновник в Telegram-канале.
Кроме того, в населенном пункте организуют дежурство скорой помощи и пожарной службы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель Мариуполя предстанет перед судом за шпионаж
- Лондон ввел санкции против министров образования Крыма и Запорожской области
- Набиуллина: Cнижение ключевой ставки может начаться в 2025 году
- В Москве представили логотип празднования 80-летия Победы
- Шапша: В Калужской области сбили два БПЛА
- Песков: Россия считает, что у БРИКС светлое будущее
- Минобороны РФ: Российские военные взяли под контроль Новоселидовку в ДНР
- Генсек НАТО: Запад не должен ограничивать использование Киевом оружия
- В Стамбуле двух россиян оштрафовали на $77 тысяч за ввоз пиявок
- В поселке на Кубани нашли бомбу времен ВОВ и ввели режим ЧС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru