В поселке на Кубани нашли бомбу времен ВОВ и ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Ильич в Темрюкском районе Краснодарского края после обнаружения бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков.

Локальный режим ЧС объявлен в Тихорецком районе Кубани

Ранее стало известно, что в Темрюкском районе нашли снаряд времен ВОВ, 1,8 тысячи жителей эвакуируют, занятия в детских садах и школах поселка Ильич отменены.

«Приняты следующие решения: ввести режим ЧС на территории поселка Ильич Запорожского сельского поселения. Организовать подворовой обход жителей с целью информирования о необходимости эвакуации. Организовать оцепление территории», — написал чиновник в Telegram-канале.

Кроме того, в населенном пункте организуют дежурство скорой помощи и пожарной службы.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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