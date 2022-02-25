В Покровском-Стрешневе высадят более 38,5 тысяч деревьев и кустарников
В парке «Покровское-Стрешнево» высадят более 2 360 деревьев и около 36,4 тысяч кустарников, разобьют 14,3 тысяч квадратных метров цветников. Цветовой ландшафт парка будет меняться в зависимости от сезона, рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.
«Весной будут радовать глаз цветущие кустарники, летом монотонную зеленую листву разбавят яркие лиственные растения, осенью проявится широкая гамма кленов и кизильника с почти огненной окраской листьев, а зимой на фоне белого снега останутся побеги деренов», — отметил он.
Открытые пространства лугов и газонов сохранятся. При озеленении предпочтение будет отдано деревьям лиственных пород - березам, липам, вязам и дубам, среди кустарников будут в основном кизильник, дерен, лапчатка, чубушник и можжевельник.
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