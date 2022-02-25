В Покровском-Стрешневе высадят более 38,5 тысяч деревьев и кустарников

В парке «Покровское-Стрешнево» высадят более 2 360 деревьев и около 36,4 тысяч кустарников, разобьют 14,3 тысяч квадратных метров цветников. Цветовой ландшафт парка будет меняться в зависимости от сезона, рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

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«Весной будут радовать глаз цветущие кустарники, летом монотонную зеленую листву разбавят яркие лиственные растения, осенью проявится широкая гамма кленов и кизильника с почти огненной окраской листьев, а зимой на фоне белого снега останутся побеги деренов», — отметил он.

Открытые пространства лугов и газонов сохранятся. При озеленении предпочтение будет отдано деревьям лиственных пород - березам, липам, вязам и дубам, среди кустарников будут в основном кизильник, дерен, лапчатка, чубушник и можжевельник.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:МоскваПарки
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