В подмосковных Мытищах выходили ребенка весом 495 граммов

В подмосковных Мытищах врачи спасли новорожденного весом 495 граммов. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на областной Минздрав.

Малыш родился на 24 неделе, его перевели из областного перинатального центра в городскую клиническую больницу в начале января. По словам заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Мадины Локовой, ребенок долгое время провел в реанимации. По ее словам, такие сложные случаи происходят редко и поэтому надолго запоминаются. Локова отметила, что за два месяца мальчик вырос и набрал вес до 2,5 кг. Врач также сообщила, что ребенка все время кормили чрез зонд, и только сейчас он может питаться через соску.

По мнению специалистов, малыш и его мама могут быть выписаны из больницы уже через несколько недель. Мама маленького Миши поблагодарила сотрудников больницы за помощь и психологическую поддержку, отметила "душевное отношение" и нужные советы.

