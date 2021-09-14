В подмосковном Красногорске открыли новую поликлинику

Медучреждение было открыто на территории ЖК «Изумрудные холмы». Отмечается, что ближайшая взрослая поликлиника ранее находилась в пяти километрах от микрорайона, детский прием был на расстоянии 10 километров. В новой больнице будут работать все ключевые специалисты, а также служба неотложной помощи.

«Запрос на здравоохранение огромный. Сейчас стандарты и поликлиники, и стационара должны соответствовать самому высокому уровню», - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе открытия поликлиники, его слова передает «Радио 1». Он поблагодарил медиков за помощь местным жителям.

Врач-терапевт красногорской поликлиники Светлана Антонова, которая переехала в Московскую область в 2017 году из Саратовской области, также поддержала открытие нового здания. По ее словам, городская администрация выделила врачам квартиры в ЖК. «Теперь я буду работать рядом с домом. Поликлиника изумительная. Для врачей созданы замечательные условия работы. Для пациентов всё очень удобно, отличная маршрутизация», - рассказала терапевт.