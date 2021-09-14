Дельта-плюшки. Вирусологи объяснили, зачем нужны выходные после прививки
Новая волна COVID-19 и распространение индийского штамма - главные причины ускорить вакцинацию, считают эксперты НСН. Поможет ли в этом стимул в виде дополнительных выходных?
В России предложили давать сотрудникам три выходных дня с сохранением заработной платы после каждого этапа вакцинации от коронавируса. С такой инициативой выступил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ). Соответствующее письмо за подписью директора учреждения Максима Петунина было направлено в адрес главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
В письме отмечается, что действующее законодательство не предусматривает отгулы после прививки от COVID-19. При этом авторы напоминают, что единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист, в случае повышения температуры или других симптомов.
Утверждается, что только массовая вакцинация позволит защитить население от тяжелого течения болезни и ее трагических последствий. В качестве подтверждения приводятся слова главы Минздрава России Михаила Мурашко, который заявил, что более 98 процентов поступающих на госпитализацию пациентов не были привиты. В связи с этим «дополнительные выходные могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета», считают в ИСИРГИ.
Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в интервью НСН заявил, что вакцинация особенно важна в условиях распространения индийского штамма «дельта». По его словам, от этого варианта COVID-19 нужен коллективный иммунитет в 80%.
«Этот штамм вовлек в потенциально возможное заболевание те категории людей, которые уханьским штаммом не заболели бы – это молодые люди, детвора. У таких людей значительно меньше рецепторов на клетках, но «дельта» штамма обладает способностью лучше зацепляться за рецептор. Поэтому сегодня официальная медицина говорит о 80% коллективного иммунитета вместо 70%, как он оценивался раньше», - пояснил вирусолог.
В ИСИРГИ отмечают, что введение дополнительных выходных особенно важно в условиях возможного наступления новой волны коронавируса. Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко высказал мнение, что четвертая волна заболеваемости COVID-19 в России будет в конце сентября - начале октября. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в эфире НСН заявил, что сдвинул бы этот срок пораньше – на вторую-третью декаду сентября.
«Потому что начались занятия в школах и университетах, обновились круги общения людей и это, конечно, приведет к тому, что заражений станет больше», - пояснил он.
При этом он также отметил, что штамм «дельта» к себе «предъявляет другие требования».
«Индийский вариант сильнее размножается и распространяется и, к тому же, меньше защищается вакцинацией. Насколько сильной будет четвертая волна, будет зависеть от скорости вакцинации и от того, насколько аккуратно люди будут носить маски, потому что «дельта»-штамм менее восприимчив к вакцинации и гораздо эффективнее распространяется из-за большей продуктивности в организме», - указал доктор биологических наук.
Мера, которую предлагает ИСИРГИ, касается работающих граждан. Пока не говорилось о том, чтобы перенести практику выходных дней за вакцинацию на студентов и учащихся. При этом ранее председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко на пресс-конференции в НСН предлагал ввести бонусы студентам за вакцинацию.
«Студенты любят плюшки, например, можно дать дополнительные неделю или две каникул или материальную помощь тем, кто вакцинируется, дать какие-то льготы по оплате общежития. Сейчас учебные заведения несут огромные затраты на организацию гибридного формата обучения. Эти ресурсы можно направить на поощрение преподавателей и студентов», - предложил председатель студенческого союза.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины привились 46,5 миллиона россиян. Полностью вакцинированы 39,8 миллиона человек.
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