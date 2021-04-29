В Подмосковье заявили о подготовке коек на случай всплеска заболеваемости

По словам Воробьева, места в больницах рассчитаны на майские праздники. Он добавил, что во время массового отдыха возможен "какой-то взрыв" заболеваемости коронавирусом.

Губернатор подчеркнул, что система здравоохранения области должна быть к этому готова. Он отметил, что ответственность за ситуацию лежит на администрации региона.

