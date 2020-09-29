Интерактивная карта вакансий заработала в Подмосковье

Сейчас карта отображает 170 вакансий из 23 муниципалитетов. Работу готовы предложить бухгалтерам, универсальным специалистам, системным администраторам, специалистам административного блока.

Ранее сервис по поиску работы HeadHunter рассказал о вакансиях с зарплатой больше 100 тысяч рублей в российских регионах.

Технологи мясопереработки во Владивостоке и сырного цеха в Твери получат за работу от 150 тысяч рублей в месяц.

Аналогичную зарплату предлагают соискателю на должность инженера-эколога в угольном портовом терминале на Чукотке и главному архитектору проекта в Подмосковье.

