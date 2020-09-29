Интерактивная карта вакансий заработала в Подмосковье

В Подмосковье появилась интерактивная карта вакансий, сообщили «Радио 1» в пресс-службе регионального правительства.

Жители смогут узнать о предложениях работы в разных муниципальных центрах области. Карта доступна на местном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru/vacancymfc.

«Теперь жители региона, которые хотят связать свою карьеру с государственными услугами, могут узнавать о таких возможностях в режиме онлайн», – заявил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

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Сейчас карта отображает 170 вакансий из 23 муниципалитетов. Работу готовы предложить бухгалтерам, универсальным специалистам, системным администраторам, специалистам административного блока.

Ранее сервис по поиску работы HeadHunter рассказал о вакансиях с зарплатой больше 100 тысяч рублей в российских регионах.

Технологи мясопереработки во Владивостоке и сырного цеха в Твери получат за работу от 150 тысяч рублей в месяц.

Аналогичную зарплату предлагают соискателю на должность инженера-эколога в угольном портовом терминале на Чукотке и главному архитектору проекта в Подмосковье.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеВакансииРабота
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