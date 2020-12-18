В Подмосковье заработал КПО «Храброво»

В Можайском округе Подмосковья заработал комплекс по переработке отходов «Храброво», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

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Пока он работает в пуско-наладочном режиме. Губернатор Андрей Воробьев принял участие в открытии КПО дистанционно.

«Мы открываем КПО на известном месте, в свое время оно приносило массу хлопот. И сейчас здесь будет работать комплекс по самым современным стандартам», – цитирует его слова «Радио 1».

КПО «Храброво» стало девятым в регионе, до конца года их будет 11. Всего к 2022 году на территории Московской области будут работать 17 КПО на 11 объектах обращения с твердыми коммунальными отходами, общей производительностью около восьми миллионов тонн в год.

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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