В Подмосковье заработал КПО «Храброво»

Пока он работает в пуско-наладочном режиме. Губернатор Андрей Воробьев принял участие в открытии КПО дистанционно.



«Мы открываем КПО на известном месте, в свое время оно приносило массу хлопот. И сейчас здесь будет работать комплекс по самым современным стандартам», – цитирует его слова «Радио 1».



КПО «Храброво» стало девятым в регионе, до конца года их будет 11. Всего к 2022 году на территории Московской области будут работать 17 КПО на 11 объектах обращения с твердыми коммунальными отходами, общей производительностью около восьми миллионов тонн в год.

