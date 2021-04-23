В Подмосковье запустили программу «Коммунальный бонус»
Программу «Коммунальный бонус» запустили для жителей Подмосковья, которые исправно и в срок оплачивают ЖКУ. Благодаря сервису, они смогут получать бонусы и скидки на жилищно-коммунальные услуги, транспорт или покупки. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Многие привыкли получать бонусы или кешбэк от банков и магазинов, в аптеках и на заправках. Теперь по такой же схеме небольшая часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или другие покупки», – написал Воробьёв.
Губернатор добавил, что благодаря бонусной программе за год можно будет сэкономить несколько тысяч рублей, сообщает «Радио 1». Кроме того, Андрей Воробьёв уточнил, что разобраться в том, как работает приложение «Коммунальный бонус», помогут в клубах, созданных в рамках программы «Активное долголетие», а также в расчётных центрах и МФЦ.
А ранее эксперт ЖКХ Сергей Креков рассказал, что некоторая бытовая техника потребляет слишком много электроэнергии, а это влечёт за собой большие траты на коммунальные услуги. В связи с этим эксперт рекомендует россиянам, желающим сэкономить, покупать технику, оснащённую оборудованием энергосбережения высокого класса.
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