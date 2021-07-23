В Подмосковье запретили строительство коммерческой недвижимости в «зеленых зонах»
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запретил строительство коммерческой недвижимости в «зеленых зонах». До этого были случаи, когда предприниматели пытались застроить парки и скверы торговыми и бизнес-центрами. Это вызывало активное недовольство местных жителей. Как сообщает «Радио 1», зампред подмосковного правительства Андрей Разин заявил, что создание «зелёных зон» позволить контролировать строительство в локациях, которые стали для людей зонами отдыха. Он подчеркнул, что предложены более 2,5 тысяч территорий, которые будут изучены и занесены в региональную геоинформационную систему Московской области.
А ранее глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский рассказал о безопасном отдыхе в Подмосковье, а также о развитии туризма в регионе в целом.
Он отметил, что Подмосковье традиционно является любимым направлением для жителей Москвы. Обусловлено это, по его мнению, развитой инфраструктурой региона, небольшим расстоянием от столицы, а также богатой природой Подмосковья.
«В этом году Подмосковье бьёт все рекорды по популярности среди нaших туристов. Мы видим большое количество туристов, желaющих тудa отпрaвиться. При этом люди ездят кaк нa выходные, тaк и в более продолжительные туры», – рaсскaзaл Умaнский.
Он тaкже отметил aктивное рaзвитие сaнaторно-курортного лечения в Подмосковье. Кроме того, глaвa комитетa по внутреннему туризму AТОР тaкже рассказал о высоком уровне безопaсности туризмa в Подмосковье кaк с эпидемиологической, тaк и с криминогенной точек зрения.
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