Жителей Московской области предупредили о пьяных пчёлах
Высокая температура воздуха может привести к появлению пьяных пчёл, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.
В официальном Telegram-канале ведомства пояснили, что в жару цветочный нектар начинает бродить, из-за чего можно часто наблюдать пьяных пчёл, которые по своему поведению похожи на пьяных людей: насекомое во время болёта болтает из стороны в сторону.
Ранее кандидат биологических наук, специалист по ежам Анна Банникова заявила, что из-за благоприятной погоды в Московской области увеличилось количество ежей, однако о нашествии животных речи пока не идёт.
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