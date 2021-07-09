Жителей Московской области предупредили о пьяных пчёлах

Высокая температура воздуха может привести к появлению пьяных пчёл, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

В официальном ​​Telegram-канале ведомства пояснили, что в жару цветочный нектар начинает бродить, из-за чего можно часто наблюдать пьяных пчёл, которые по своему поведению похожи на пьяных людей: насекомое во время болёта болтает из стороны в сторону.

Ранее кандидат биологических наук, специалист по ежам Анна Банникова заявила, что из-за благоприятной погоды в Московской области увеличилось количество ежей, однако о нашествии животных речи пока не идёт.