В Подмосковье выступили против новых ограничений из-за коронавируса

Дополнительные ограничения из-за коронавируса в Подмосковье вводить не нужно, достаточно соблюдать действующие рекомендации, заявил глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Андрей Голубев.

«В магазинах, в автобусах нужно носить средства индивидуальной защиты: маски, перчатки. И надо соблюдать правила гигиены», – приводит его слова «Радио 1».

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Чиновник посоветовал при недомогании обратиться ко врачу и сдать анализ на COVID-19.

Он подчеркнул, что если не расслабляться, то можно избежать повторного карантина.

Ранее глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что в Подмосковье иммунитет выработался у 30% жителей, но этого пока недостаточно для сдерживания пандемии.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ПодмосковьеКарантинсамоизоляция
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