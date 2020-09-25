В Подмосковье выступили против новых ограничений из-за коронавируса

Чиновник посоветовал при недомогании обратиться ко врачу и сдать анализ на COVID-19.

Он подчеркнул, что если не расслабляться, то можно избежать повторного карантина.

Ранее глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что в Подмосковье иммунитет выработался у 30% жителей, но этого пока недостаточно для сдерживания пандемии.

