В Подмосковье вырос спрос на аренду коттеджей на Новый год

О сложившейся ситуации рассказала вице-президент гильдии риэлторов Московской области, член национального совета гильдии риэлторов и руководитель компании «Удачный выбор» в городе Раменское Ольга Власова.

По ее словам, собственники недвижимости прекрасно осведомлены о потенциальных тратах на новогодние мероприятия, и предлагаемые ими расценки нельзя назвать низкими.

«По поводу стоимости – это может быть и 100 тыс рублей в день. Но если это компания, например, из 20 человек, то получается ровно такая же сумма, как аренда новогоднего зала, и тогда это не слишком напрягает», – отметила в эфире «Радио 1» риэлтор Власова.

