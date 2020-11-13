В Подмосковье вырос спрос на аренду коттеджей на Новый год
В подмосковных коттеджных поселках появились баннеры, с помощью которых арендаторы ищут частные дома на новогодние праздники. Особенно высокий спрос обеспечен из-за запрета на массовые мероприятия из-за коронавируса.
О сложившейся ситуации рассказала вице-президент гильдии риэлторов Московской области, член национального совета гильдии риэлторов и руководитель компании «Удачный выбор» в городе Раменское Ольга Власова.
По ее словам, собственники недвижимости прекрасно осведомлены о потенциальных тратах на новогодние мероприятия, и предлагаемые ими расценки нельзя назвать низкими.
«По поводу стоимости – это может быть и 100 тыс рублей в день. Но если это компания, например, из 20 человек, то получается ровно такая же сумма, как аренда новогоднего зала, и тогда это не слишком напрягает», – отметила в эфире «Радио 1» риэлтор Власова.
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