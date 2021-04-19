В Подмосковье выбрали победителей конкурса «Лучший подъезд»

В Московской области наградили победителей конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Церемония прошла в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона. Конкурс проводился по пяти номинациям. Победителей выбирали члены комиссии, в которую вошли представители центральных исполнительных органов государственной власти и общественных организаций, а также жители Подмосковья, сообщает Радио 1. Они отдавали свои голоса на портале «Добродел». В выборе победителей в номинации «Приз зрительских симпатий» участвовали около 230 тысяч жителей Подмосковья.

В качестве призов победители конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» получили экскурсионные туры по достопримечательностям Москвы и Московской области, поездки в Сочи, Казань и Тулу.

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Добавим, ежегодный конкурс проводился в рамках программы губернатора Андрея Воробьёва «Мой подъезд». Она действует в регионе с 2017 года. За это время в Московской области было отремонтировано более 83 тысяч подъездов. Добавим, в 2021 году в порядок будет приведено более 13 тысяч подъездов в многоквартирных домах.

Между тем, в столице на платформе «Электронный дом» зарегистрировались жители более 27 тысяч домов. Это больше 60% от общего числа многоквартирных домов в Москве. Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила, что «Электронный дом» представляет собой платформу для управления многоквартирным домом в режиме онлайн. У её пользователей есть возможность вызвать мастера, пообщаться с соседями, разместить объявление, передать показания приборов учета воды и электроэнергии, а также узнать все новости своего района и дома.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖильеАнатолий ВоробьевКонкурсРегионыПодмосковье
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