В Подмосковье выбрали победителей конкурса «Лучший подъезд»

В Московской области наградили победителей конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Церемония прошла в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона. Конкурс проводился по пяти номинациям. Победителей выбирали члены комиссии, в которую вошли представители центральных исполнительных органов государственной власти и общественных организаций, а также жители Подмосковья, сообщает Радио 1. Они отдавали свои голоса на портале «Добродел». В выборе победителей в номинации «Приз зрительских симпатий» участвовали около 230 тысяч жителей Подмосковья.

В качестве призов победители конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» получили экскурсионные туры по достопримечательностям Москвы и Московской области, поездки в Сочи, Казань и Тулу.