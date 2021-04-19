Московская область стал лидером среди регионов РФ по замене старых лифтов

Подмосковье стало единственным регионом, в котором заменили все лифты старше 25 лет. Об этом в докладе губернатору Андрею Воробьёву заявил зампред правительства региона Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что речь идёт о более чем 11 тысячах лифтов. При этом, Хромушкин добавил, что в регионе остаются две с половиной тысячи лифтов со сроком эксплуатации между 20 и 25 годами, сообщает Радио 1.

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Между тем, ранее стало известно, что Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) в первом квартале текущего года изготовил 2021 лифт, что стало рекордом по сравнению с аналогичными показателями прошлых лет. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас лифты производствa ЩЛЗ рaботaют во всех регионaх России. В период пaндемии зaвод постaвил более 140 медицинских лифтов для российских больниц, a тaкже для строящихся инфекционных госпитaлей по зaкaзу Глaвного военно-строительного упрaвления по специaльным объектaм.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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