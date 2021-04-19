Московская область стал лидером среди регионов РФ по замене старых лифтов

Подмосковье стало единственным регионом, в котором заменили все лифты старше 25 лет. Об этом в докладе губернатору Андрею Воробьёву заявил зампред правительства региона Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что речь идёт о более чем 11 тысячах лифтов. При этом, Хромушкин добавил, что в регионе остаются две с половиной тысячи лифтов со сроком эксплуатации между 20 и 25 годами, сообщает Радио 1.