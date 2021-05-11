В Подмосковье в этом году откроют 35 мини-детсадов
В Подмосковье в текущем году – по поручению губернатора Андрея Воробьёва – откроют 35 мини-садов на три тысячи мест. Об этом заявила первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова. Она уточнила, что их появление позволит сократить очереди в детские сады региона. Забралова подчеркнула, что 12 из них уже открыли.
Среди муниципалитетов, где очередь превышает средний показатель остальных, зампред правительства Московской области назвала Ленинский и Одинцовский округа, Химки, Красногорск и Балашиху.
Кроме того, как сообщает «Радио 1», в этом году в Подмосковье откроют 17 детских садов в 12 муниципалитетах.
А ранее сообщалось, что в Москве построят более 90 объектов дошкольного и общего образования. Школы и детские сады появятся в столице в рамках проекта «Индустриальные кварталы», предполагающего комплексное развитие бывших промышленных территорий столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что механизм комплексного развития бывших промзон запущен в 2017 году. Он позволяет создать на территории бывших заводов и фабрик удобную и комфортную для жизни и работы горожан среду.
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