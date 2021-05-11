В Подмосковье в этом году откроют 35 мини-детсадов

В Подмосковье в текущем году – по поручению губернатора Андрея Воробьёва – откроют 35 мини-садов на три тысячи мест. Об этом заявила первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова. Она уточнила, что их появление позволит сократить очереди в детские сады региона. Забралова подчеркнула, что 12 из них уже открыли.

Среди муниципалитетов, где очередь превышает средний показатель остальных, зампред правительства Московской области назвала Ленинский и Одинцовский округа, Химки, Красногорск и Балашиху.

Кроме того, как сообщает «Радио 1», в этом году в Подмосковье откроют 17 детских садов в 12 муниципалитетах.