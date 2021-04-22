Бочкарев: На МЦД-4 до конца года откроются две новые станции
На четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) до конца года планируют открыть две новые станции, а также завершить реконструкцию пяти действующих остановочных пунктов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Сейчас на МЦД-4 ведется строительство двух новых станций – Минская и Аминьевская, мы планируем открыть их в текущем году. Реконструкцию пяти существующих остановочных пунктов – Кокошкино, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и Апрелевка – также завершим до конца года», - сообщил заммэра. При этом остановочный пункт Аминьевская станет пересадочным на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
По словам Бочкарева, на Киевском направлении железной дороги уже открыты четыре станции – новая «Санино» и реконструированные «Победа», «Мичуринец», «Крекшино». Всего в рамках МЦД-4 в перспективе будет работать 39 остановочных пунктов.
«Одновременно с работой на Киевском направлении железной дороги создается пассажирская инфраструктура, строятся вокзалы. В прошлом году мы на этом направлении построили и реконструировали пять вокзалов. В этом году необходимо построить еще семь, включая такие крупные как Кутузовский, Аминьевский», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, сегодня мэр столицы открыл после реконструкции станцию «Внуково».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 996 / сут.
Умерли
107 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 934 / сут.
- Песков прокомментировал отток российских ученых
- Рубль растет после заявлений Шойгу по Крыму
- Суд снял с россиянина обвинения в непристойной фотосессии в Дубае
- Польша призвала Германию отказаться от «Северного потока — 2»
- Власти Японии планируют ввести режим ЧС из-за коронавируса
- Шойгу заявил о возросшей активности НАТО у границ России
- Более двух тысяч военных десантировались на учениях в Крыму
- Экс-сотрудника ФСБ Черкалина приговорили к лишению свободы за взятку и мошенничество
- Москалькову переизбрали на пост омбудсмена на пять лет
- СМИ: Полёты в Египет не откроют до окончания майских праздников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru