В Подмосковье будут лучше информировать обманутых дольщиков
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить работу по информированию обманутых дольщиков региона о ходе строительства проблемных объектов.
«Принятые дорожные карты должны выполняться. Берите ежемесячный или ежеквартальный формат вместе с главами, с представителями девелоперских компаний», – цитирует «Радио 1» слова главы региона.
По его словам, у людей возникает беспокойство из-за недостатка информации по исполнению целей, указанных в дорожной карте.
Ранее он сообщил, что надеется полностью закрыть проблему обманутых дольщиков в Подмосковье до конца 2022 года.
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