В Подмосковье будут лучше информировать обманутых дольщиков

«Принятые дорожные карты должны выполняться. Берите ежемесячный или ежеквартальный формат вместе с главами, с представителями девелоперских компаний», – цитирует «Радио 1» слова главы региона.

По его словам, у людей возникает беспокойство из-за недостатка информации по исполнению целей, указанных в дорожной карте.

Ранее он сообщил, что надеется полностью закрыть проблему обманутых дольщиков в Подмосковье до конца 2022 года.

