Дольщики Подмосковья до конца года получат ещё 5 тысяч ключей от квартир

Дольщики Московской области получат до конца года около 5 тысяч ключей от квартир. Всего в едином региональном реестре проблемных объектов жилой недвижимости на сегодня значатся порядка 800 домов.

Об этом сообщила глава министерства жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. Она осветила вопрос обеспечения прав участников долевого строительства застройщика – банкрота ГК «Урбан Групп». Как уточнила министр, основной объём долгостроя появился по решениям, принятым органами местного самоуправления до 2015 года.

По оценке Инны Федотовой, власти Подмосковья - правительство и местные администрации – проводят большую работу по решению проблемы обманутых дольщиков. До какого-то времени использовались исключительно внебюджетные средства, передаёт «Радио – 1». За последние 4 года решены проблемы по 319 многоквартирным домам.

По данным министра, 11 тысяч дольщиков уже получили либо ключи от квартир, либо компенсации. Всего до конца года таковых должно быть 15,5 тысяч. Топ-3 возглавляет ЖК «Раменский», где 1,5 тысяч жителей ждут свои квартиры. Они начнут получать ключи в декабре.

Приблизительно те же сроки Федотова обозначила и в Ногинске, где есть ещё два больших проблемных до недавнего времени объекта - ЖК «Ногинск» и ЖК «Купавна». Она отметила, что для достраивания привлекается механизм федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

