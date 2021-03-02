В Подмосковье стартовал приём заявок на получение социальной ипотеки для учителей

В Подмосковье начался приём заявок на получение социальной ипотеки для учителей. Программа, которая является очень эффективной мерой поддержки педагогов, реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. Подать документы на участие в ней можно до 2 апреля.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина, в свою очередь, отметила, что приём документов от воспитателей уже завершен, следующий этап – учителя, сообщает «Радио 1».

«А с 12 апреля по 14 мая будет проходить приём заявок от молодых учителей. Все желающие смогут подать документы дистанционно», - отметила Каклюгина. Она добавила, что в текущем году сертификат на получение собственного жилья по программе получат 110 воспитателей, учителей и молодых специалистов в сфере образования.

Подробную информацию об условиях участия в программе можно получит на официальном сайте министерства образования Московской области.

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Между тем, на минувшей неделе Минфин РФ предложил распространить программу «Семейная ипотека» под 6% годовых на строительство частных домов. Сейчас в льготную программу по ипотеке входит приобретение квартир в жилых домах. Минфин хочет включить в этот список покупку земельных участков под строительство частных построек или строительство частного дома уже на имеющемся участке.

С момента действия программы банки выдали 129,4 льготных кредита на сумму 344,3 млрд рублей. Из федерального бюджета было предоставлено субсидий на сумму 6,3 млрд рублей, из них 4,9 млрд – в 2020 году.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИпотекаУчителяПодмосковье
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