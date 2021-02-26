Заммэра Ефимов: в Москве выдали более 56 тыс льготных ипотечных кредитов
В Москве на 18 февраля 2021 года жителям столицы было предоставлено более 56 тысяч льготных ипотечных кредитов на сумму около 314 млрд рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, это 14,5% от всех выданных в России льготных ипотек по числу и 27% - по сумме выданных средств.
Это позитивно сказалось на московском рынке недвижимости – число зарегистрированных договоров долевого участия в январе в годовом выражении выросло на 14,5% - до 7,6 тысячи сделок. Из них 2,3 тысячи сделок пришлось на нежилой сектор (рост на 39%), 5,2 тысячи – на жилье (рост на 6,2%).
Ефимов добавил, что за 2020 год в Москве построили 285 многоквартирных домов и 2 934 индивидуальных жилищных строения, по объему жилищного строительства Москва занимает второе место в России.
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