В Подмосковье разрешили посещать ночные клубы

В Подмосковье разрешили посещать ночные клубы, так как ситуация с коронавирусной инфекцией нормализовалась, передает ТАСС.

Губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление, по которому с понедельника возобновляется работа дискотек, ночных клубов и подобных заведений.

Ранее Воробьев заявил, что практически все ограничения, введённые ранее в Подмосковье из-за коронавируса, сняты, и регион переходит «в обычный, штатный режим работы», напоминает RT.


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ФОТО: РИА Новости
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