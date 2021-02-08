В Подмосковье разрешили посещать ночные клубы
8 февраля 202113:43
В Подмосковье разрешили посещать ночные клубы, так как ситуация с коронавирусной инфекцией нормализовалась, передает ТАСС.
Губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление, по которому с понедельника возобновляется работа дискотек, ночных клубов и подобных заведений.
Ранее Воробьев заявил, что практически все ограничения, введённые ранее в Подмосковье из-за коронавируса, сняты, и регион переходит «в обычный, штатный режим работы», напоминает RT.
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8 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru