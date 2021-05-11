В Подмосковье представлены новые стандарты строительства жилья

Власти Подмосковья представили новые стандарты строительства жилых домов в регионе. О них на совещании, которое провёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв, рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. Она подчеркнула, что новые стандарты внедряются для того, чтобы разработать иные подходы к проектированию и строительству многоквартирных жилых домов, созданию комфортной внутридворовой среды, которая будет отвечать современным запросам жителей Подмосковья.

Также Инна Федотова подчеркнула, что стандарты состоят из нескольких основных разделов. Они включают планировочные решения для подъездов, жилых и нежилых помещений, а также решения по фасадам и благоустройству, по отделке квартир и мест общего пользования и многое другое.

В частности, стандарт «Комфорт и чистота» «контролирует» соблюдение чистоты в подъезде и организацию раздельного сбора мусора. В многоквартирных домах, по новым правилам, больше не будут размещать мусоропроводы. Там будут созданы специальные места, в которых установят контейнеры для раздельного сбора мусора. В свою очередь, стандарт «Безопасный подъезд» предназначен для обеспечения безопасности и комфорта жителей внутри дома, отмечает «Радио 1».

Инна Федотова отметила, что новые стандарты строительства жилых домов введут в Подмосковье до 1 июля текущего года.