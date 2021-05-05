Андрей Бочкарёв: Более 3,5 млн кв. метров недвижимости ввели в Москве за первые четыре месяца этого года

Заместитель мэра рассказал о вводе в эксплуатацию 14 объектов социальной инфраструктуры.

«Введено пять детских садов, две школы, один объект здравоохранения, пять спортивных объектов и один объект культуры», – пояснил он.

Напомним, что всего по итогам 2021 года планируется ввести не менее 8,5 млн. кв. метров недвижимости, из них не менее 4 млн «квадратов» жилых объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом в Даниловском районе столицы, переданный под заселение в рамках программы реновации. По словам Собянина, в целом дом получился качественным, и у жителей почти нет замечаний к зданию и отказов по переселению в обновленное жилье.

