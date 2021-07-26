Социальная газификация в Подмосковье набирает темпы

Замгубернатора особо подчеркнул, что процесс газификации населения Московской области идёт строго по графику.

Речь идёт о президентской программе «Социальная газификация», в рамках которой голубое топливо бесплатно будет подведено до границ домохозяйств в населенных пунктах, где уже проложен магистральный газопровод. Единственное необходимое условие - жилое помещение должно быть официально зарегистрировано.

К концу 2022 года такую возможность получат более 110 тысяч домовладений, в которых проживают не менее 300 тысяч человек.

