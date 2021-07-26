Социальная газификация в Подмосковье набирает темпы
В Подмосковье заключено 2 507 комплексных договоров на социальную газификацию. Такую статистику обнародовал заместитель губернатора региона Евгений Хромушин на оперативном совещании главы Московской области Андрея Воробьёва с министрами и руководителями округов.
«По социальной газификации серьёзных проблем нет, мы идём по графику. 535 договоров комплексно уже было подписано за эту неделю, 207 населённых пунктов у нас в проектировании, 95 – в стройке, и 376 включений мы сделали при плане на квартал порядка 1000 домовладений», - приводит «Радио 1» статистику от Хромушина.
Замгубернатора особо подчеркнул, что процесс газификации населения Московской области идёт строго по графику.
Речь идёт о президентской программе «Социальная газификация», в рамках которой голубое топливо бесплатно будет подведено до границ домохозяйств в населенных пунктах, где уже проложен магистральный газопровод. Единственное необходимое условие - жилое помещение должно быть официально зарегистрировано.
К концу 2022 года такую возможность получат более 110 тысяч домовладений, в которых проживают не менее 300 тысяч человек.
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