Введение компенсаций за частные детсады поддержали в Подмосковье

Глава правления движения «Отцы Подмосковья» Александр Мерзликин в эфире «Радио 1» поддержал инициативу депутатов Госдумы, которые предложили ввести компенсации трат на оплату частных детских садов.

Парламентарии напомнили, что Конституция гарантирует право россиян на общедоступное и бесплатное дошкольное образование. При этом не все дети могут получить место в государственных детсадах вовремя.

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Мерзликин отметил, что в таком случае приходится пользоваться услугами частных детских садов, которые недешево стоят. Вместе с тем лидер «Отцов Подмосковья» заявил, что пока в регионе нет нехватки мест в государственные детсады. Кроме того, строятся новые учреждения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодмосковьеДетский Сад
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