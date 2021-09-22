В Подмосковье отремонтировали четверть дорог к СНТ
Программа по ремонту подъездных дорог к садоводческим товариществам в Подмосковье на текущий год выполнена примерно на четверть. Об этом рассказал член общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков.
«Программа ремонта дорог к СНТ на этот год составляет более 600 тысяч квадратных километров. По состоянию на 21 сентября сделано около 165 тысяч квадратных километров. Работы завершены на 22 дорогах, ещё на 38 дорогах работы ведутся», - объяснил специалист.
Всего в Подмосковье насчитывает 11 тысяч садоводств, ими владеют 4 миллиона москвичей, однако ремонт дорог ложится на областной бюджет. Московская область проводит конкурс на ремонт и организовывает его, однако затем Москва компенсирует затраты.
«Важно, чтобы дорога была на балансе области или муниципалитета. Потому что если дорога не состоит ни у кого на балансе, её асфальтировать нельзя», - цитирует Мухортикова «Радио 1».
Ранее в «Кривую линию» НСН написали жители Пушкинском городском округе Подмосковья, где разворачивается детективная история со строительством дороги, которую в угоду застройщикам элитного коттеджного поселка «перенаправили» через лес и прилегающие деревни.
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