Богатый «Жюльверн» сдвинул дорогу за счет бедных деревень Подмосковья

В Пушкинском городском округе Подмосковья разворачивается детективная история со строительством дороги, которую в угоду застройщикам элитного коттеджного поселка «перенаправили» через лес и прилегающие деревни. Об этом в «Кривую линию» НСН написали местные жители.

История долгая и началась она весной 2016 года, когда правительство Московской области запланировало строительство скоростной автодороги «Ивантеевка-Правдинский», чтобы соединить будущую федеральную трассу с Московским малым кольцом и ЦКАД. Дело благое, но нашла коса на камень…

«ЖЮЛЬВЕРН» САМОЗВАНЕЦ

Спустя почти пять лет, под Новый 2021 год собственники коттеджного поселка «Жюльверн» вдруг узнали, что новая трасса пройдет по территории поселка, а их дома могут признать самостроем и снесут.

В январе на телеканале «Россия 1» вышел сюжет, в котором одна из жительниц «Жюльверна» подтвердила, что дома там строились не совсем законно.

«Участки здесь начали продавать в 2017 году, и собственники оформляли землю в упрощенном порядке, то есть не получали в администрации разрешения на строительство, т.к. уже тогда у чиновников был проект дороги, которая пройдет через поселок», – сказала Алена Лаврова.

Скандал вспыхнул, но быстро затух – самозастройщикам неожиданно быстро удалось договориться с администрацией Ивантеевки, правда, неожиданным путем – дорогу решили направить по землям лесфонда, а проект пообещали представить через полгода.

Застройщик «Жюльверна» Дмитрий Новиков радостно подтвердил СМИ, что поселок стремительно растет и теперь новые проданные им участки не окажутся поперек дороги.

«Перетрассировка будет достаточно далеко даже с учетом расширения поселка и это никаким образом новых жителей не затронет», - пообещал он.

По данным СМИ, легализовать строительство в «Жюльверне» позволила «дачная амнистия», хотя, по закону эти дома можно признать самостроем, а землю – изъять.

Тем не менее, в марте 2021 года был утвержден новый проект строительства дороги Ивантеевка – Правдинский. Оказалось, что свои проблемы расторопный «Жюльверн» решил за счет детей, кладбища и сразу нескольких других поселков и деревень.

ХЭППИ-ЭНД НЕ ДЛЯ ВСЕХ

8 сентября жители деревни Невзорово, а также ряда СНТ написали петицию на имя президента России Владимира Путина против строительства шестиполосной дороги в лесной зоне.

В документе, копия которого находится в распоряжении НСН, говорится о серьезном экологическом ущербе от «дороги смерти», в рамках строительства которой будет вырублено «не менее 20 гектаров» леса.

Согласно новому плану, дорога пройдет в непосредственной близости от детского дома отдыха Левково, деревни Невзорово, пансионата Пушкино и еще десятка поселков, обитатели которых уже представляют «пыльное будущее» своих детей. Не возмущаются лишь обитатели Невзоровского кладбища, рядом с которым пройдет дорога, но, зато, не молчат их потомки.

Авторы петиции утверждают, что публичные слушания и обсуждение нового проекта автодороги не проводилось, что противоречит Градостроительному кодексу РФ. После многочисленных обращений жителей на сайте администрации Пушкинского района все-таки появилась информация об общественных слушаниях, однако самих жителей об этом не уведомили.

НСН удалось найти на сайте администрации ГО Пушкинский постановление о проведении «общественных обсуждений по проекту генплана ГО Пушкинский». Замечания и предложения по проекту принимаются с 10 сентября по 8 октября.

«Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой», - говорится в конце документа от имени Максима Красноцветова. Весной он участвовал во встрече с «общественниками» и обещал решить проблему «Жюльверна», будучи главой Ивантеевки, а в мае 2021 года пошел на повышение и был избран главой Пушкинского городского округа.

Как утверждают риэлторы, стоимость коттеджей и участков земли в амнистированном «Жюльверне» почти в два раза выше, чем в деревнях, которые из-за него попали под раздачу. Как богатый застройщик повлиял на решение г-на Красноцветова местные жители не знают, но задают простой вопрос: почему проблемы амнистированного самостроя решаются за счет тех, кто никогда закон не нарушал – за счет местных деревень и детского дома отдыха.

