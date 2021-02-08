В Подмосковье отменили почти все ковидные ограничения
В Подмосковье отменили почти все ковидные ограничения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Губернатор отметил, что остались только ограничения на массовые мероприятия, но спортивные уже можно посещать, соблюдая некоторые правила, передает «Радио1».
Как сообщалось ранее, в Подмосковье разрешили посещать ночные клубы, так как ситуация с коронавирусной инфекцией нормализовалась. Воробьев подписал постановление, по которому с понедельника возобновляется работа дискотек, ночных клубов и подобных заведений.
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