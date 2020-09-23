Музыкальный колледж имени Прокофьева открыли в Подмосковье
В городе Пушкин открыли новое здание музыкального колледжа имени Прокофьева, построенное по поручению главы Подмосковья Андрея Воробьева взамен сгоревшего в 2016 году, передает «Радио 1».
Губернатор отметил востребованность преподавателей и выпускников образовательного учреждения.
«В 2021 колледжу исполняется 55 лет, в нем есть педагоги, которые работают практически с первого дня. Это заслуживает уважения», - сказал чиновник.
В колледже учатся 230 человек по направлениям «вокал», «хоровое дирижирование», «теория музыки», «инструментальное исполнительство» и «народное пение». Теперь же планируется увеличить число студентов, добавить новые специальности, открыть спецкурсы под руководством известных музыкантов.
Власти региона купили для образовательного учреждения музыкальные инструменты, интерактивные панели, специализированную литературу. Кроме того, глава Подмосковья вручил директору колледжа Элле Смеловой сертификат на приобретение системы климат-контроля для концертных роялей Steinway.
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