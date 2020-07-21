Депутат: Подмосковье должно войти в тройку лучших регионов России

Московская область вошла в пятёрку лучших регионов для жизни в рейтинге РБК, составленном по методологии кредитного рейтингового агентства НКР.

Рейтинг отражает качество жизни в регионах страны. Подмосковье заняло четвёртое место с 5,61 балла из семи. Первые два места – у Петербурга и Москвы, третье – у Белгородской области.

Семёрки область получила по таким показателям, как оборот розничной торговли, обеспеченность жильём и климат. Что ещё позволяет Подмосковью входить в число лидеров «Радио 1», рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

«Такие рейтинги очень полезны. Их критерии – это оценка работы губернатора и всех жителей региона по тому, чтобы сделать жизнь действительно качественной и комфортной. По показателям, по которым оценивались участники рейтинга, можно говорить, где у нас есть успехи, а на что нужно обратить внимание. Главные критерии рейтинга – покупательская способность населения, уровень доходов и банковская активность. Здесь результаты не случайные. Несколько лет огромные усилия прилагались для того, чтобы в регион приходили инвестиции. Неслучайно мы вошли в топ-5 рейтинга АСИ по инвестиционной привлекательности региона. За три года мы стали лидерами и обошли даже Москву по созданию новых рабочих мест – их 200 тыс. У нас работающих, которые уезжают из Московской области трудиться в Москву, стало меньше на 80 тыс человек – на 10%. Теперь они работают по месту жительства. Рынок услуг тоже очень развит в Московской области», – сказал региональный депутат.

Меры соцподдержки тоже важны для оценки качественного рейтинга жизни.

«У нас из 7,5 млн жителей 2,5 млн получают различные преференции, доплаты и субсидии. Жильё – тоже один из главных критериев этого рейтинга. Мы сегодня на втором месте по стоимости жилья, получили хороший балл. И при этом высший балл мы получили по количеству квадратных метров жилья на душу населения в регионе. 7 баллов – это максимальный балл этого рейтинга. Конечно, нужно работать над доступностью, жилья, над ипотекой. В Московской области, кроме федеральных программ, работают ещё и региональные, которые позволяют выглядеть очень достойно. Что касается социальной инфраструктуры, то новые школы, клубы, дворцы спорта, стадионы, которые строятся в Московской области, тоже дают свою эффект, и обеспеченность на душу населения значительно выросла. Но, если смотреть по баллам, нам ещё есть куда двигаться. Приятно, что мы достойно выглядим по развитию рекреационных ресурсов. Программа «Парки Подмосковья» даёт свои результаты, благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог – у нас каждый год ремонтируются тысячи километров. Развитие туризма – это тоже комфортность и качество жизни», – перечислил собеседник «Радио 1».

Андрей Голубев также рассказал, над чем ещё стоит поработать, чтобы обеспечить попадание в топ-3 рейтинга.

«Количество врачей у нас нуждается в увеличении. Мы знаем эту проблему, над ней работаем, и сделано много. У нас на селе построено 300 новых доступных ФАПов, у нас 330 новых крупных объектов, в том числе крупнейших перинатальных центров европейского уровня, новых больниц, поликлиник. Привлекаются тысячи единиц оборудования. Но число врачей на количество населения нам ещё нужно увеличить, – прежде всего, специалистов. Что касается образования, то у нас по количеству учителей по сравнению с количеством учащихся тоже есть над чем поработать. Это ресурсы, которые, я уверен, позволят нам попасть не только на четвёртое место, но и в тройку лидеров рейтинга», – заключил подмосковный депутат.

