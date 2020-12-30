Станция МЦД-2 в Подольске открылась после реконструкции

Станция МЦД открылась в среду, 30 декабря, в Подольске после масштабной реконструкции. Она стала шестой станцией Московских центральных диаметров на территории Московской области.

В рамках реконструкции были обустроены две платформы с навесами, расширен пешеходный переход, со стороны привокзальной площади построен пассажирский павильон. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, мощность станции в Подольске после проведённых работ увеличилась в двое.

«Объём перевозок, движение поездов на две трети больше, чем до запуска МЦД. Это другой комфорт, другой уровень, другая цена. Это приближение к стандартам мирового уровня», - приводит слова Собянина «Радио 1».

В 2021 году власти планируют завершить строительство и реконструкцию ещё более десяти станций МЦД.

