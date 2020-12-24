В Подмосковье объявили 31 декабря выходным днем
Власти Подмосковья установили 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы, передает РИА Новости.
Распоряжение об этом подписал губернатор области Андрей Воробьев.
Президент РФ Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в среду заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо повысить. Также он призвал сделать выходным днем 31 декабря.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в эфире НСН рассказал, что подобные широкие жесты обусловлены надвигающимися в 2021 году выборами в Госдуму, где большинство мест «Единой России» не гарантировано.
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