В Подмосковье объявили 31 декабря выходным днем

Власти Подмосковья установили 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы, передает РИА Новости.



Распоряжение об этом подписал губернатор области Андрей Воробьев.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в среду заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо повысить. Также он призвал сделать выходным днем 31 декабря.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в эфире НСН рассказал, что подобные широкие жесты обусловлены надвигающимися в 2021 году выборами в Госдуму, где большинство мест «Единой России» не гарантировано.

