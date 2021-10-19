В Подмосковье напомнили о рекордной заболеваемости COVID-19
Заболеваемость по коронавирусной инфекции в Подмосковье бьет рекорды, также в области зафиксирован пик заболеваемости ОРВИ. Об этом заявил губернатор Московской области Андерй Воробьев на совещании с главами муниципалитетов и городских округов.
Глава Подмосковья напомнил, что, кроме коронавируса, в регионе много людей заболевают ОРВИ, что усиливает нагрузку на здравоохранение в регионе.
«Я как-то говорил на одном из совещаний, что в поликлиники к нам приходит 120 тысяч человек, госпитализируются 3 тысячи человек. Так вот, на прошлой неделе в поликлиники приходило до 210 тысяч человек», - цитирует губернатора РИА Новости.
Воробьев также рассказал о том, что в подмосковных городах создаются дополнительные койки для заболевших, а больницы нуждаются в постоянных поставках кислорода из-за увеличения случаев тяжелого течения COVID-19.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что кампанию по вакцинации необходимо было проводить совместно с психологами и социологами, способными преодолеть скепсис людей «советской закалки» по поводу вакцин.
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