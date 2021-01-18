В Подмосковье начнут сворачивать койки для пациентов с COVID‑19
Койки для пациентов с коронавирусом в Московской области начнут сворачивать в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
Такое поручение дал губернатор региона Андрей Воробьёв.
В первую очередь это касается Реутова, Бронниц, Щёлково и Воскресенска, передает «Радио1».
Суточный прирост случаев заболевания COVID-19 в России составил 22 857 человек, из низ 1381 человек – в Московской области, следует из данных оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения коронавируса. Отмечается, что суточный прирост стал минимальным с 13 января, когда было зарегистрировано 22 850 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее число известных в России случаев с момента начала пандемии составило 3 591 066.
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