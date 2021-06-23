В Подмосковье из-за аномальной жары начали поливать дороги
На дороги Подмосковья для борьбы с аномальной жарой вышли более 300 единиц техники, которые обеспечивают аэрацию воздуха. Как заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, полив и мойка проводятся в 62 городских округах в самые жаркие часы – с 11:00 до 16:00. Он подчеркнул, что во время полива техника направляют струи вверх, что позволяет охладить и очистить не только асфальт, но и воздух, сообщает «Радио 1».
К слову, эта среда, 23 июня стала самым жарким днем в столице за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что температура в Москве достигла отметки +34,3 градуса. Таким образом, был побит рекорд 73-летней давности. Также Вильфанд добавил, что в Москве на этой неделе ещё могут быть зарегистрированы новые температурные рекорды. Между тем, аномальная жара пришла и Санкт-Петербурге. Там побит пятый температурный рекорд подряд. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 23 июня столбики термометров преодолели отметку +31 градус.
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