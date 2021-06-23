В Подмосковье из-за аномальной жары начали поливать дороги

К слову, эта среда, 23 июня стала самым жарким днем в столице за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что температура в Москве достигла отметки +34,3 градуса. Таким образом, был побит рекорд 73-летней давности. Также Вильфанд добавил, что в Москве на этой неделе ещё могут быть зарегистрированы новые температурные рекорды. Между тем, аномальная жара пришла и Санкт-Петербурге. Там побит пятый температурный рекорд подряд. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 23 июня столбики термометров преодолели отметку +31 градус.



