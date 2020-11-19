В Подмосковье газифицируют поселки с населением до 100 человек

Воробьев поблагодарил топ-менеджера за конструктивное сотрудничество.



«Газификация для нас – это возможность сделать жизнь людей комфортнее, вне зависимости от того, где человек живёт. А также упростить работу бизнеса, привлечь новых инвесторов и обеспечить предприятия инфраструктурой, которая им нужна для расширения производства», — цитирует слова губернатора Подмосковья «Радио 1».



Согласно соглашению, голубое топливо до 2026 года придет в более чем 10 тысяч домов в 159 населенных пунктов Подмосковья. Кроме того, увеличатся мощности нескольких индустриальных парков и особых экономических зон.

