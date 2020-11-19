В Подмосковье газифицируют поселки с населением до 100 человек
Власти Подмосковья проведут газ даже в маленькие деревни и поселки, в которых живет от 30 до 100 человек. Это стало возможным благодаря подписанию губернатором области Андреем Воробьевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером программы газификации региона на ближайшие пять лет.
Воробьев поблагодарил топ-менеджера за конструктивное сотрудничество.
«Газификация для нас – это возможность сделать жизнь людей комфортнее, вне зависимости от того, где человек живёт. А также упростить работу бизнеса, привлечь новых инвесторов и обеспечить предприятия инфраструктурой, которая им нужна для расширения производства», — цитирует слова губернатора Подмосковья «Радио 1».
Согласно соглашению, голубое топливо до 2026 года придет в более чем 10 тысяч домов в 159 населенных пунктов Подмосковья. Кроме того, увеличатся мощности нескольких индустриальных парков и особых экономических зон.
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